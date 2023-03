Вижте кадри от опустошителното торнадо, ударило Калифорния

Торнадото, преминало през градче в Калифорния, разруши покриви на сгради и изхвърли автомобили. В същото време продължават необичайните зимни бури в щата, съобщи БТА.

Опустошителната стихия, която обикновено се наблюдава в Средния Запад, връхлетя град Монтебело близо до Лос Анджелис, изпочупи прозорци и накара жителите да се спасяват.

"Шофирах... и видях това торнадо пред себе си и трябваше да дам заден ход", разказва един от местните собственици на бизнес пред телевизионния канал KTLA.

"Торнадото събори покрива на сградата. Изпочупи всички стъкла на колите. Имаше потрошени коли, настъпи хаос", разказа местен търговец.

На кадри бе показано как покрив прелита над индустриалните сгради в града.

