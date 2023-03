Зимна буря остави десетки хиляди калифорнийци без ток

Десетки хиляди калифорнийци останаха без електричество и получиха заповед да се евакуират заради поредната силна зимна буря, донесла силен вятър и обилни количества дъжд и сняг. Стихията заплашва да предизвика нови наводнения в щата, съобщава БТА.

Възможно е количествата на валежите на някои места в Южна и Централна Калифорния да достигнат до 3 см през днешния ден. Регионът пострада от поредица бури, започнала още в края на декември.

За обширна зона, простираща се от границата с Мексико до Лос Анджелис, и Залива на Сан Франциско са издадени предупреждения за опасно силен вятър с пориви, които на места може да достигнат до 97 км/ч.

Водните басейни в голяма част от Калифорния, включително в някои райони на съседните щати Аризона и Невада, са под наблюдение заради опасност от наводнения заради неспирните валежи от дъжд и заради снеготопенето, съобщи Националната метеорологична служба на САЩ.

Над 14 000 души в Калифорния получиха заповед да потърсят с места с по-висока надморска височина заради опасност от придошли води, а общо 47 000 души са предупредени да се евакуират, каза говорител на властите.

Тази сутрин над 100 000 стопански и битови потребители в централната част на щата останаха без електричество, след като буреносният вятър повали електропроводи и дървета, показват данни от сайта за аварии в електропреносната мрежа PowerOutage.us.

Новата буря е 12-тата подред с подобна сила от декември, връхлетяла Западното крайбрежие на САЩ. Тежката зима в Калифорния тази година нанесе имуществени щети и създаде проблеми за хиляди жители. Смята се, че в резултат на поредицата бури са загинали и над 20 души.

Но валежите имат и добра страна, защото напълниха отново изпразнените язовири и донесоха снежна покривка в планините в щата.

Storm is definitely intensifying, currently mid-20 mph winds. One ~30-min. blackout so far (lights came back on but has been flickering intermittently) & several sections of my fence trellis have just been torn down by the wind’s velocity.