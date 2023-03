Пребиха известен рапър във фитнес зала

Американският рапър Tekashi 6ix9ine е бил хоспитализиран, след като във вторник е бил нападнат от група нападатели в тоалетната на фитнес зала в Южна Флорида, потвърди Variety.

Според адвоката му Ланс Лазаро 26-годишният изпълнител, чието истинско име е Даниел Ернандес, е получил синини и наранявания по лицето.

Адвокатът заяви, че рапърът е бил нападнат в сауната на фитнес зала и извън нея от трима или четирима мъже, които са го пребили, въпреки че той се е опитал да отвърне на удара.

"Имаше порезни рани по лицето и синини", каза още Лазаро. Той заяви, че извършителите са избягали, след като служителите са чули безредиците.

Според Лазаро е била повикана полиция и Ернандес е бил транспортиран с линейка до местна болница. Засега не е ясно дали рапърът остава в болница.

