Микробус се е вряза в пешеходци, най-малко двама са загинали

Най-малко двама души са загинали, а девет са били ранени, след като от микробус се е врязал в пешеходци в канадския град Амкуи, провинция Квебек, предаде Ройтерс, като се позова на местната полиция.

Говорител на силите на реда каза, че жертвите са двама мъже на 60- и 70-годишна възраст и че обстоятелствата около инцидента все още се разследват.

