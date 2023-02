Почина актьорът Ричард Белзър

Американският актьор Ричард Белзър, придобил световна слава с ролята си в сериала "Закон и ред", почина на 78-годишна възраст в неделя, предадоха осведомителните агенции.

За кончината му съобщи в профила си в Туитър актрисата Ларейн Нюман.

"Толкова съм натъжена от новината за смъртта на Ричард Белзър. Толкова много обичах този човек. Той беше първият, с когото се сприятелих, когато дойдох в Ню Йорк, за да снимам в SNL (Saturday Night Live)... Беше един от най-забавните хора в света... Сбогом, скъпи", написа тя.

Според изданието "Холивуд рипортър" актьорът е починал в дома си в югозападната част на Франция, заобиколен от семейството си.

Richard Belzer appeared as Det. Munch on Homicide, Law & Order, SVU, Trial By Jury, The Wire, 30 Rock, Unbreakable Kimmy Schmidt, The Beat, Arrested Development and The X-Files among others and was the first actor to play the same character on 10 different live-action shows.



