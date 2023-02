Байдън на изненадващо посещение в Украйна

Президентът на САЩ Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в пристигна в Киев днес на изненадващо посещение в украинската столица, съобщи Си Ен Ен, публикувайки снимки на американския президент редом до украинския президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога.

Според програмата на американския държавен глава късно днес той трябваше да пристигне в Полша за разговори с колегата си Анджей Дуда. До последно, вероятно от съображение за сигурност, от Белия дом отричаха, че Байдън ще посети Украйна.

Байдън: Нашествието на Путин е изпитание за вековете

Украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога заяви, че с американския си колега Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в са обсъдили предоставянето на оръжия с голям обсег на Украйна по време на днешното му изненадващо посещение в Киев, предаде Ройтерс, цитирано от БТА.

Байдън от своя страна съобщи, че Украйна ще получи нов пакет военна помощ за 500 милиона долара, който ще бъде обявен утре.

Посещението на американския държавен глава идва в момент, когато цяла Украйна е в тревога заради риск от въздушно нападение.

Biden and Zelensky are nonchalantly walking around Kyiv while the alarm sounds. pic.twitter.com/MBttx544T2