Жена простреля нелечимо болния си съпруг в болница и се барикадира

76-годишна жена е застреляла нелечимо болния си съпруг в болница във Флорида, съобщава Ен Би Си Нюз.

Двамата са сключили споразумение преди няколко седмици, в което се посочва, че ако състоянието на мъжа се влоши, то жената трябва да го убие.

Сигналът до полицията е подаден в събота от болницата, а в него се посочва, че има прострелян човек.

След пристигането си органите на реда са открили жената на 11-тия етаж, където се е барикадирала.

Елън Гиланд е задържана и обвинена в убийство.

Властите смятат, че първоначалният план е бил убийство, а след това и самоубийство. Жената обаче убила мъжа си, но след това не успяла да насочи пистолета срещу себе си.

Персоналът и пациентите в околните стаи са били евакуирани по време на барикадата.

