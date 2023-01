Почина дъщерята на Елвис Пресли

© Getty

Лиса Мари Пресли, музикантка и единствена дъщеря на рокендрол легендата Елвис Пресли, почина вчера, след като беше откарана по спешност в болница в района на Лос Анджелис, съобщи майка й Присила, предаде Ройтерс.

„С натежало сърце трябва да споделя съсипващата новина, че красивата ми дъщеря Лиса Мари ни напусна", съобщи в изявление Присила Пресли. „Тя беше най-страстната, силна и любяща жена, която познавам. Молим да не бъдем безпокоени докато се опитваме да се справим с тази дълбока загуба", се казва в изявлението на Присила Пресли.

54-годишната Лиса Мари Пресли претърпя сърдечен арест в дома си в предградието на Лос Анджелис Калабасас, според сайта Ти Ем Зет. След това беше откарана по спешност в болница.

Лиса Мари е родена през 1968 г. и е беше собственичка на имението „Грейсланд“ в Мемфис, което е популярна туристическа атракция. Тя е на девет години, когато Елвис умира в „Грейсланд“ през 1977 г.

Музикалната кариера на Лиса Мари започва с дебютния албум от 2003 г. „To Whom It May Concern“, последван от „Now What“ през 2005 г. И двата влизат в топ 10 на класацията за албуми Billboard 200.

Третият албум, "Storm and Grace", е издаден през 2012 г.

Лиса Мари се е женила четири пъти. Омъжва се за поп звездата Майкъл Джаксън през 1994 г., само 20 дни след развода с първия си съпруг музикант Дани Киоу. Известната двойка се развежда през 1996 г., докато Джаксън се бори с обвиненията в сексуален тормоз на деца.

Пресли се жени за актьора Никълъс Кейдж, голям фен на баща й, през 2002 г. Кейдж подава молба за развод четири месеца по-късно.

Четвъртият й брак е с нейния китарист и музикален продуцента Maйкъл Локууд. Разводът им е финализиран през 2021 г.

Лиса Мари имаше четири деца. Единственият й син, Бенджамин Киоу, почина през 2020 г. на 27 години. Дъщерята Райли Киоу, на 33 години, е актриса. Другите й две дъщери са 14-годишните близначки Харпър и Финли Локууд.

