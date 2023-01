Приземиха всички полети в САЩ

Всички полети във въздушното пространство на Съединените щати са приземени по спешност.

Причината е грешка в системата на операционната програма, която служи за управление на въздушния контрол, предава БНТ.

От Федерална авиационна администрация съобщават, че проблемът е засегнал територията на цялата страна.

Очакват се още по-големи нарушения на летателните графици

Според системата за проследяване на полети FlightAware към 7 ч. сутринта днес са били забавени повече от 1160 полета в САЩ. Около 100 полета са отменени.

От Белия дом уточниха, че към момента няма доказателства кибератака да е причинила системния срив.

The FAA is working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now.



Operations across the National Airspace System are affected.



We will provide frequent updates as we make progress.