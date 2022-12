Сервитьорка получи невиждан коледен бакшиш

В американския град Канзас щедри посетители в ресторант оставиха на сервитьорка 2200 долара бакшиш. Така те ѝ помогнаха да се доближи до осъществяването на нейната мечта. За любопитната случка съобщава агенция KAKE.

Тайлър Съливан е сервитьорка от четири години и през това време никога не е получавал голям бакшиш. Всичко обаче се промени в края на декември, когато в заведението влязла голяма група – около 22-ма души. Съливан обслужи гостите и им донесла сметката, докато се приготвяли да си тръгват, предаде БТВ.

След като компанията платила за вечерята си, всеки от гостите извадил по 100 долара и ги оставил като бакшиш. Те обяснили, че правят това всяка година преди Коледа. Така Съливан получила 2200 долара като бакшиш с пожелание за весели празници.

„Бях като в шок почти цял ден. Бях на загуба, докато не прибрах голяма сума пари. Никога досега не съм успявала да спечеля толкова много наведнъж. Когато работите в сферата на услугите, обикновено не очаквате толкова огромни бакшиши“, каза Съливан и добави, че планира да спести пари за преместване или закупуване на кола.

Here is the sweet story behind the Kansas food server who was tipped $2,200 before Christmas. https://t.co/VJfhIqFD8Q pic.twitter.com/4JtL4YVBtq