Почина Анджело Бадаламенти

Анджело Бадаламенти, известен като създателя на саундтрака към ключови филми и сериали на режисьора Дейвид Линч като "Туин Пийкс", "Синьо кадифе" и "Мълхоланд Драйв", е починал на 85 години.

Това съобщи The Hollywood Reporter, като цитира изявления на роднини.

Причината за смъртта все още не е разкрита.

Роден в Бруклин, Ню Йорк през март 1937 г., Бадаламенти развива любов към музиката от ранна възраст. Той получава бакалавърска степен от Manhattan School of Music през 1958 г. и получава магистърска степен година по-късно.

Продуцира музиката за екшън филма от 1973 г. "Войната на Гордън" и от 1974 г. комедийно-драматична драма "Закон и безпорядък".

Той печели награда "Грами" през 1991 г. за "Twin Peaks Theme".

Бадаламенти също така си сътрудничи с Дейвид Бауи, Пол Маккартни, Pet Shop Boys, Нина Симон, Роберта Флак, Мариан Фейтфул и Orbital в продължение на дългата си кариера.

