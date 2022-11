Втори мъртъв политик спечели междинните избори в САЩ

Представителката на Демократическата партия в САЩ от Тенеси, Барбара Купър, която е починала на 25 октомври на 93-годишна възраст, е успяла да спечели изборите за долната камара на Конгреса, съобщава местен вестник.

Според предварителните резултати от междинните избори за Конгрес на САЩ демократите са загубили контрола над Камарата на представителите, а републиканците са спечелили мнозинството места в долната камара. Републиканците водят и в надпреварата за Сената.

Мъртъв политик спечели изборите в щата Пенсилвания

Както по-рано писахме, мъртъв политик от щата Пенсилвания бе избран на изборите в САЩ. Демократът Тони ДеЛука спечели изборите с 86% при 98% преброени гласове. ДеЛука почина от рак на 9 октомври.

Броенето на гласовете след междинните избори продължава. Републиканците водят и в двете камари на Конгреса, като според Си Ен Ен в момента републиканците имат 209 места, а демократите191 места в Камарата на представителите. Според "Фокс нюз" резултатите са съответно 207 срещу 184. А Ен Би Си дава прогнозен резултат, според който републиканците печелят 222 места, а демократите - 213, пише Дир.бг.

