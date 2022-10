Тръмп се изгаври жестоко с Байдън

Бившият американски президент Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския се изгаври жестоко с настоящия държавен глава Джо Байдън по време на митинг в Аризона.

Тръмп показа видео с някои от гафовете и неудобните моменти на Байдън. „Джо Байдън не може да говори ясно, не може да мисли ясно. Веднъж той каза на служителите на реда: „Трябва да направите нещо с този Тръмп, той ще ме вкара в гроба“, коментира Тръмп, докато видеото вървеше на голям екран пред поддръжниците му.

Джо Байдън обърка Барак Обама и Доналд Тръмп

Той също така припомни, че в една от последните си речи Байдън се обърна към Джаки Валорски, републиканска конгресменка, която почина в автомобилна катастрофа месец преди това. По-късно Тръмп се извини за засягането на тази тема по време на речта си, пише "Телеграф".

Trump is roasting Joe Biden with a supercut of his gaffes at his rally



pic.twitter.com/qZQpJ3urzQ