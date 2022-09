Блинкън: Италия е жизненоважен съюзник и ценен партньор и Вашингтон е готов да работи с новото правителство

Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън заяви, че Вашингтон е готов да си сътрудничи с новото италианско правителство, щом то встъпи в длъжност след победата на десницата на вчерашните парламентарни избори, съобщиха световните агенции.

"Очакваме с нетърпение след вчерашните избори в Италия да заработим заедно с новото италианско правителство по общите ни цели: подкрепата за свободна и независима Украйна, спазването на човешките права и създаването на устойчиво икономическо бъдеще", написа Блинкън в Туитър. "Италия е жизненоважен съюзник, силна демокрация и ценен партньор".

Following yesterday’s Italian elections, we are eager to work with Italy's government on our shared goals: supporting a free and independent Ukraine, respecting human rights, and building a sustainable economic future. Italy is a vital ally, strong democracy, and valued partner.