Експлозия в Чикаго, има ранени

Сграда с червена тухлена фасада в Чикаго се срути вчера частично след експлозия. Осем души са настанени в болница, в това число трима в сериозно или критично състояние, съобщи градската пожарна служба, цитирана от Ройтерс.

На публикувани от пожарната снимки и видео се виждат разрушените горни етажи на сградата, тухли, разпилени по тротоара, и повредени от падналите отломки коли.

Причината за експлозията е неизвестна, допълва БТА.

11 загинали при срутване на сграда в Пакистан

На терен работят сапьори от Службата за алкохол, тютюневи изделия, огнестрелни оръжия и експлозиви. Теренът се претърсва за затрупани хора.

