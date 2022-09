Застреляха американски рапър в заведение за бързо хранене

Рапърът PnB Rock е бил застрелян от неизвестен мъж в понеделник следобед в ресторант в Лос Анджелис, където е бил отседнал с партньора си, предава RaiNews.

Изпълнителят се хранел в ресторант за бързо хранене, когато към него се приближил въоръжен мъж. Помолил го да му даде бижутата си и след като рапърът отказал, въоръженият изстрелял "няколко куршума", съобщава офицер от полицията в Лос Анджелис Кели Мюниц.

"Проверяваме аудиозаписа от охранителната камера, за да установим какви точно думи са били разменени преди събитието и да идентифицираме стрелеца", обяснява Мюниц.

Убиецът, който все още не е арестуван, излязъл през страничната врата на паркинг в близост до ресторанта за бързо хранене и избягал с кола.

Според "Los Angeles Times" полицията проверява и камерите на предприятията в близост до ресторанта, информира "Дарик".

Стрелбата е станала около 13,15 часа, а PnB Rock е откаран в близката болница, където 45 минути по-късно губи живота си.

Преди стрелбата приятелката на Раким Алън, истинското име на рапъра, е публикувала тяхна снимка в социалните мрежи, на която се вижда местонахождението им.

RIP PnB Rock, gone too soon pic.twitter.com/2AXR3TmL4E