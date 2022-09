Стрелба в Канада, убит е полицай

Канадската полиция арестува мъж, след като снощи полицай от Торонто беше застрелян, а други двама души бяха ранени, предаде Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Преди това полицията разпространи по телефоните спешно предупреждение, в което се казва, че разследва активен стрелец в Торонто и околностите му. Полицията издаде предупреждението след две стрелби в района на Онтарио вчера следобед.

Правоприлагащите органи съобщиха, че издирват откраднат черен джип "Чероки" и заподозрян, облечен в черно със строителна жилетка.

Петима убити, сред които и три деца, при стрелба в САЩ

"Заподозреният е открит и е задържан от полицията. Един човек е починал на място, а други двама са транспортирани до болница", съобщи полицията в "Туитър".

По-късно снощи запознат с подробностите по случая полицейски служител заяви пред Асошиейтед прес, че заподозреният е починал след взаимодействие с полицията.

A tragic and unfortunate day for a Toronto police officer who was killed, and various victims around the GTA. It would seem that active shooter events and gun violence is on the rise in Canada. Troubling times, and our thoughts are with all those involved. https://t.co/PxvywifGqj