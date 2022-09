19-годишен уби 4 души, докато предава на живо във Фейсбук

19-годишен тийнейджър хвърли в ужас жителите на американския град Мемфис, след като откри безраборна стрелба от колата си, докато я кара. Младежът е обиколил улиците на града, стреляйки напосоки от автомобила си, при което най-малко четирима души са загинали, а трима са ранени.

Заподозреният е катастрофирал, преди да бъде арестуван от полицията в района на Уайтхейвън в града. В момента той се намира в ареста, информира в-к "Уошингтън Пост".

Задържаният е бил идентифициран като Езикел Кели и има криминално досие за други прояви на насилие. През тази година той е бил предсрочно освободен от затвора, прекарвайки 11 месеца при първоначално наказание от 3 години.

FROM THE SCENE: Video shows the moments 19-year-old Ezekiel Kelly was captured after allegedly going on a shooting spree across the Mid-South. https://t.co/3OKscsoXpK pic.twitter.com/qufdn2nyaX