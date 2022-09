Байдън проведе телефонен разговор с Лиз Тръс

Президентът на САЩ Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в проведе телефонен разговор с новата британска премиерка Лиз Тръс Мери Елизабет (Лиз) Тръс е британски политик Лиз Тръс е родена на 26 юли 1975 г. в Оксфорд в, предаде Ройтерс.

Двамата лидери постигнаха съгласие да укрепят допълнително отношенията между страните си на фона на противопоставянето с Русия.

Нямам търпение да работя за задълбочаване на специалните отношения между страните ни и тясно да си сътруднича (с Лиз Тръс) по въпросите от световно значение, сред които е и продължаването на оказване на помощ на Украйна, написа Байдън в Туитър.

Congratulations to Prime Minister Liz Truss.



I look forward to deepening the special relationship between our countries and working in close cooperation on global challenges, including continued support for Ukraine as it defends itself against Russian aggression.