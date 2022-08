Без Джокович на US Open

Новак Джокович заяви, че няма да участва на Откритото първенство на САЩ по тенис заради липсата на ваксина срещу коронавирус. Това обяви самият той в своя профил в Twitter.

“За съжаление няма да мога да пътувам към Ню Йорк за US Open”, написа Джокович и пожела успех на колегите си, които ще се включат в надпреварата.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. See you soon tennis world!