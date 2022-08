Главният изпълнителен директор на "Пфайзер" Алберт Бурла е с положителен тест за коронавирус

Главният изпълнителен директор на "Пфайзер" Алберт Бурла съобщи, че е дал положителна проба за КОВИД-19, но е с много леки симптоми, предаде Ройтерс.

Бурла е получил четири дози от ваксината срещу новия коронавирус на "Пфайзер" и германския партньор на корпорацията "Бионтех".

"Убеден съм, че ще се възстановя бързо", допълва Бурла в съобщението си в Туитър.

I would like to let you know that I have tested positive for #COVID19. I am thankful to have received four doses of the Pfizer-BioNTech vaccine, and I am feeling well while experiencing very mild symptoms. I am isolating and have started a course of Paxlovid.