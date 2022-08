Мъж се вряза с кола в барикада пред Капитолия на САЩ

Мъж се вряза с колата си в барикада близо до Капитолия на САЩ рано днес и след това започна да стреля във въздуха от горящата кола, преди да се простреля смъртоносно, съобщиха Франс прес и Асошиейтед прес, като цитират изявление на властите.

Инцидентът е станал малко преди 4 часа сутринта, в момент, когато силите на реда в САЩ са изправени пред нарастващ брой заплахи. Федерални служители предупредиха за опасност от нападения срещу правителствени сгради в дните след като ФБР претърси имението "Мар а Лаго" на бившия президент Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския.

