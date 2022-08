Елитният спецотряд на САЩ "Крещящите орли" тръгва към България

Една от най-елитните десантно-щурмови дивизии на света пристига в България.

80 години по-късно, позната с кодовото си наименование "Крещящите орли", 101-ва въздушнодесантна дивизия на САЩ се завръща на Стария континент.

Бойната група ще бъде дислоцирана в Източна Европа, след като първият заместник-началник на президентската администрация на Путин, Сергей Кириенко заяви, че НАТО е във война с Русия.

Москва: Западът провежда динамична военна операция срещу Русия

Очаква се близо 2400 войници от дивизията да бъдат разположени в Румъния, България, Унгария и Словакия, за да бъде подсигурен Източният фланг на НАТО, както и да се "гарантира сигурността на съюзниците и да се възпрат противниците".

Припомняме, че през вчерашния ден Кириенко съобщи, че Западът, и в частност НАТО, провежда "динамична военна операция срещу Русия".

Returning with a bang



After 80 years, the 101st Airborne Division, known as Screaming Eagles, returns to Europe. Nearly 2,400 soldiers will be deployed to , , , and , to protect NATO’s eastern flank, reassure our Allies, and deter our adversaries. #WeAreNATO pic.twitter.com/4uGnZzpbFA