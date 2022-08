Малък самолет се разби на магистрала в Лос Анджелис в сряда, вследствие на техническа неизправност по време на полета, съобщиха медиите в САЩ.

На видео, което показва инцидента, се вижда как летателната машина се разбива върху пътната настилка и избухва в пламъци.

On-scene footage from Corona Engine 3 as they arrived on scene to the plane crash on the 91 Eastbound in Corona. #PlaneCrash #91freeway #Corona #CoronaFire pic.twitter.com/a0DwwV4aOB