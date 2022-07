Проливни дъждове наводниха най-големите казина в Лас Вегас

Проливните дъждове наводниха участък от главния булевард на Лас Вегас, където са разположени най-големите казина, съобщава Fox News, предава Нова телевизия.

Вода е проникнала и в самите казина.

The place that always floods, flooded. Check out the Linq garage on the Las Vegas Strip. pic.twitter.com/VZRqtSC7Sc



: @CoachKenCamp