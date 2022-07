Пожар застрашава гигантски секвои в Калифорния

В Калифорния се разраства горският пожар, заплашващ най-малко 500 гигантски секвои в горичката Марипоса, предава Би Би Си.

Това е най-голямата горичка от гигантски секвои в националния парк "Йосемити", част от която е известният Гигант Гризли, за който се смята, че е на около 3000 години.

Засега нито едно от дърветата не е унищожено от огъня.

Пожарът е удвоил площта си през последните 24 часа.

ООН: Екстремните горски пожари ще се увеличават с 30% в следващите 28 години

Изчислява се, че е унищожил 1591 акра.

Заради пламъците жителите и къмпингуващите в близост бяха евакуирани, а гъстият дим влоши качеството на въздуха в региона.

Fire crews are fighting to save hundreds of iconic sequoia trees, as wildfires rage in Yosemite National Park, California.



