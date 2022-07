Почина Джеймс Каан

Почина звездата от "Кръстникът" Джеймс Каан. Тъжната вест съобщи смейството му в "Туитър".

"С огромна тъга ви съобщаваме, че Джими почина на 6 юли вечерта", се казва в поста на близките на актьора в социалната мрежа.

"Семейството оценява излиянието на любов и искрени съболезнования и ви моли да продължите да уважавате личния им живот в този труден момент", пишат още близките на звездата.

Името на Джеймс Каан добива популярност през 1972 година, след като изиграва ролята на Сони Корлеоне във филма на Франсис Форд Копола "Кръстникът". Сред другите му класически роли са тези във филма на Роб Райнър "Мизъри" (1990), по роман на Стивън Кинг и управителят на казиното Монтесито – Ед Дилайн в хитовия телевизионен сериал "Лас Вегас" (2003 – 2007).

