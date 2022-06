Убито дете и ранени при стрелба във Вашингтон

15-годишно момче загина, а трима възрастни са ранени при стрелба във Вашингтон в неделя вечерта, съобщиха властите, цитирани от ABC News, предава Нова телевизия.

Едно от постардалите лица е полицай.

Boy, 15, is killed and three others including a cop are injured by shooting at DC Juneteenth music festival Moechella https://t.co/zI3d8rpLde

Огънят е открит в северозападната част на града в популярен район с магазини, ресторанти и барове, близо до място, където се е провеждал неразрешен концерт.

Двамата пострадали и полицаят се възстановяват в болница в района, съобщиха органите на реда.

Large crowds react to situation at 14th & U streets in Washington, DC at 6:47pm. This was an incident prior to the evening shooting at the same location. @DCPoliceDept @nbcwashington @fox5dc pic.twitter.com/ZWhbo4dAHN