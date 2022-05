След трагедията в Тексас: Арестуваха 10-годишен, заплашил с масово убийство

Ученик от пети клас от училище във Флорида бе задържан от полицейските власти в събота вечерта, след като разпространил съобщение, в което написал, че ще извърши масова стрелба, информира "Ню Йорк Поуст".

,,Поведението на този ученик е отвратително, особено след скорошната трагедия, която се случи в Ювалде, Тексас. Уверявам ви, че децата ни ще бъдат в пълна безопасност'', заяви шериф Кармине Марсено.

5TH GRADER ARRESTED FOR MAKING WRITTEN THREAT



“Right now is not the time to act like a little delinquent. It’s not funny. This child made a fake threat, and now he’s experiencing real consequences,” stated Sheriff Carmine Marceno.



