Бил Гейтс се изолира след положителен тест за COVID-19

Съоснователят на "Майкрософт" Бил Гейтс Уѝлям Хѐнри Гейтс III (на английски: William Henry Gates III, по-известен като Бил Гейтс) заяви, че е дал положителен резултат при тест за КОВИД-19 и има леки симптоми, предаде Асошиейтед прес.

В Туитър милиардерът заяви, че ще се изолира, докато не се почувства отново здрав.

Бил Гейтс очаква по-заразен вариант на коронавируса

"Щастлив съм, че съм ваксиниран и подсилен и имам достъп до тестове и отлични медицински грижи", написа Гейтс.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.