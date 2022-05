Зеленски се е срещнал с Нанси Пелоси

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи днес, че е провел среща с председателката на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси и сподели видео от визитата й, предаде Ройтерс.

Пелоси заявява във видеоматериала, че визитата е израз на благодарност за „вашата борба за свобода…Вашата борба е борба в името на всеки. Решени сме да сме до вас докато борбата свърши“, казва още Пелоси във видеото, споделено от Зеленски в Туитър.

Пелоси е най-високопоставеният американски лидер, който посещава Киев от началото на войната и визитата й е ясен знак за продължаващата подкрепа за европейската държава в борбата й срещу Русия, съобщава Асошиейтед прес.

Видеоматериалът, разпространен от Зеленски, показва Пелоси начело на делегация на американския Конгрес, в която участват конгресмените Джейсън Кроу, Джим Макгавърн и Адам Шиф.

Визитата не беше предварително обявена, отбелязва АП.

