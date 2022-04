Арестуваха заподозрения за стрелбата в метрото на Ню Йорк

Заподозреният от полицията като извършител на стрелбата в метрото в Ню Йорк Франк Джеймс, е арестуван, съобщи Си Ен Ен.

Вчера мъжът използва димни бомби в метрото на Ню Йорк, стреля по пътници и избяга. Атаката бе извършена в натоварените сутрешни часове на деня на станция на метрото в квартал "Сънсет парк" в Бруклин.

Властите в Ню Йорк с последна информация за терора в метрото, нападателят бил чернокож

10 души бяха простреляни от нападателя, а 13 души получиха проблеми с дишането или пострадаха в паниката, настанала при нападението и опита на пътниците да се измъкнат от изпълнения с дим вагон.

PERSON OF INTEREST



This is Frank James who is a person of interest in the shooting in #Brooklyn. Any information can be directed to @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/wx6We4PrZp