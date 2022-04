САЩ налагат санкции на дъщерите на Путин

Белият дом обяви санкции срещу дъщерите на Владимир Путин заради войната на Москва в Украйна, като заяви, че членовете на семейството са известни с това, че укриват богатството на руския президент, пише Нова телевизия.

Освен това, Белият дом обяви „пълно блокиращи” санкции срещу най-големите руски публични и частни финансови институции - „Сбербанк” и „Алфа банк”, и заяви, че всички бъдещи американски инвестиции в Русия вече са забранени, съобщи АФП.

Санкциите са срещу членове на семействата на руския президент Владимир Путин и външния министър Сергей Лавров.

„Днес налагаме санкции срещу пълнолетните деца на Путин, съпругата и дъщерята на министър Лавров, както и срещу членовете на Съвета за сигурност на Русия”, заяви високопоставен служител на американската администрация.

I made clear that Russia would pay a severe and immediate price for its atrocities in Bucha. Today, along with our Allies and partners, we’re announcing a new round of devastating sanctions. https://t.co/LVqTDIOSvz