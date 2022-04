Убити и ранени при стрелба в Калифорния

Шест души са загинали а девет са ранени при стрелба в центъра на Сакраменто Калифорния, съобщи Си Ен Ен.

BREAKING: USA: Multiple people k!IIed and injured in mass shooting incident in downtown Sacramento, California; sound of automatic gunfire captured on amateur video pic.twitter.com/aHwco0UZG6

На видеоклип, публикуван в "Туитър", се вижда как хората тичат по улицата, докато на заден план се чуват изстрели.

Полицията предостави малко подробности за обстоятелствата около стрелбата, но в „Туитър“ съобщи, че "ще остане голямо полицейско присъствие и мястото остава активно".

BREAKING: Police in California say six people have died and at least nine others injured in a shooting in downtown Sacramento.https://t.co/iOm40vn1kt