Канадската полиция използва груба сила срещу протестиращи

Канадската полиция използва вчера лютив спрей и зашеметяващи гранати и извърши десетки арести, докато разчистваше улицата пред парламента в Отава, където демонстранти лагеруваха повече от три седмици, за да протестират срещу ограниченията във връзка с пандемията, съобщи Ройтерс.

За два дни са извършени общо 170 ареста, съобщи пред репортери временният началник на полицията в Отава Стив Бел. До следобед полицията разпръсна основната част от блокадата пред парламента и кабинета на министър-председателя.

След настъпването на нощта полицията изпрати съобщение в Туитър до демонстрантите, в което се казваше: "Махнете се от студа и прекратете по-нататъшните незаконни действия" или рискувате да бъдете арестувани.

DEMONSTRATORS: You must leave. As night falls, it is unsafe to stay. Get out of the cold and cease further unlawful activity. Anyone within the unlawful protest site may be arrested. #ottawa #ottnews