Байдън е убеден: Путин ще нахлуе в Украйна

Президентът на САЩ Джо Байдън заяви, че е убеден, че руският президент Владимир Путин е взел решение да нахлуе в Украйна.

"Имаме основания да мислим, че руските сили планират и възнамеряват да нападнат Украйна идната седмица, през следващите няколко дни", каза Байдън пред репортери в Белия дом. "Към този момент съм убеден, че Владимир Путин е взел решението", допълни американският президент и добави, че според САЩ Русия ще атакува украинската столица Киев.

По-рано ръководителите на проруските сепаратисти в Донбас започнаха евакуация на цивилното население към Русия.

Байдън свиква спешна среща с европейски лидери

Украинското военно разузнаване твърди, че руски специални части са заложили експлозиви под инфраструктурни обекти в Донецк и призова хората да останат по домовете си. Руски информационни агенции съобщиха за две експлозии в Луганск и пожар в участък на газопровод в района.

Обявената евакуация на цивилните от Донецк и Луганск засяга 700 хиляди души. Според Белия дом тази стъпка е "добър пример" за това, от което се опасяваме. Русия разпространи видео на изтеглящи се части от границата с Украйна, но Съединените щати отчитат изпращането на допълнителни подкрепления. Според оценки на Вашингтон Москва вече е струпала по украинската граница между 170000 и 190000 военни, спрямо 100 хиляди в края на януари.

Нови сателитни изображения показват военна активност в Беларус, Крим и Западна Русия до границата с Украйна, съобщи частната американска компания Maxar. Тя уточнява, че се вижда голямо ново струпване на хеликоптери в северозападната част на Беларус и разполагане на танкове, транспортни средства за жива сила и средства за поддръжка край летище Милерово, на 30 километра от границата с Украйна.

Германският външен министър Аналена Бербок не мисли, че пълномащабна инвазия е най-вероятният сценарий, но не изключва Москва да осъществи преврат, да атакува ключова инфраструктура или да предизвика насилие за което да обвини Киев.

