Изчезнало момиченце в САЩ е намерено живо след 3 години, затворено под стълбище

Изчезнало дете намерено живо след три години, затворено под стълбище, съобщава полицейското управление на Согъртис, САЩ.

6-годишната Пейсли Шълтис е открита в жилищна сграда в Согъртис, на около 70 км южно от Олбъни, Ню Йорк, след като властите получават сведения за местонахождението ѝ.

Цял час е отнело на полицията претърсването на къщата, докато открият самоделно направено помещение под стълбището, водещо към мазето. В него се намирало детето.

Детектив Ерик Тийли усетил, че нещо не е наред с това стълбище и когато осветил между стъпалата, видели одеяло. Полицаите намерили инструменти и започнали да махат стъпала, като скоро видели крачетата на детето. Те продължили да рушат стълбата и открили помещението, в което били момиченцето и "похитителят" - майка ѝ. Дупката била малка, студена и влажна, а къщата собственост на дядо ѝ.

Paislee Shultis, girl missing since 2019, found alive!!! Incredible news but I cannot even imagine the trauma https://t.co/fhvKWQQT8g