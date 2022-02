Заради безопасността: Американски пилотски профсъюз срещу искането на Wizz Air да лети до САЩ

Американския пилотски профсъюз Airline Pilots Association International /ALPA/ се обяви против заявлението на Wizz Air да изпълнява полети до САЩ, позовавайки се на „токсичната и отмъстителна“ култура в авиокомпанията спрямо екипажите. Те дадоха за пример пренебрегването на основополагащи принципи за безопасността на полетите, като третирането на умора и заболявания, като причини за отказ от идване на работа.

В официално писмо до американското Министерство на транспорта, изпратено на 8 февруари 2022, ALPA настоява да не се одобрява наскоро подаденото искане на Wizz Air за издаване на разрешение за изпълнение на чартърни и товарни полети до САЩ, докато темата не бъде подробно съгласувана с европейските авиационни регулатори.

„Wizz Air е враждебно настроена към профсъюзите авиокомпания, в която липсва силна култура на безопасност и която сега иска да лети до Америка,“ заяви президентът на ALPA Джо де Пийт, цитиран от AWST.

„Вече се обърнахме към Министерството на транспорта с искане да получим гаранции, че ще бъдат изпълнени всички предписания за защита на работниците, съответстващи на заявената от администрацията на президента Байдън силна подкрепа за правата на работещите в авиоиндустрията.“

Според ALPA, САЩ имат най-безопасната система за въздушен транспорт в света и организацията възнамерява да запази този статут.

В писмото до транспортния департамент се подчертава „нулевата толерантност на превозвача към профсъюзи, които се нападат чрез публични предупреждения, отмъстителни практики на прекратяване на договори на тези, които се опитват да се организират, и отказ да се подчинява на съдебни разпореждания за връщане на работа на служители, които са били неправомерно отстранени.“

Wizz беше многократно обвинена от пилотски организации и от двете страни на океана, заради политиката си да „уволнява гнили ябълки, които отказват да летят извънредни часове, когато са болни или когато имат официални почивни дни.“ По техните думи, т.нар „Wizz култура“ е всъщност пълната противоположност на „културна на безопасността,“ която всяка раздор в пилотските среди и създава притеснителна атмосфера сред европейските пилоти по отношение на безопасността.

