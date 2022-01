Криптовалута ядоса Ерик Тръмп

"Внимание, измама", това написа Ерик Тръмп в личния си профил в Тиутър.

Един от синовете на бившия президент на САЩ реагира остро на криптовалутата "Тръмпкойн".

"Забелязахме, че някой промотира криптовалутата "Тръмпкойн". Въпросното разплащателно средство няма нищо общо с нашето семейство и ние не сме давали разрешение на никого за използването (на фамилното име Тръмп) и нямаме никакво отношение към "Тръмпкойн". Ние ще предприемем правни действия", категоричен бе синът на Доналд Тръмп от първия му брак с чехкинята Ивана Зелничкова.

Според данни на Би Би Си "Тръмпкойн" се е появила през февруари 2016 г. и през март същото е била спряна от обращение. Тоест почти половин година преди Доналд Тръмп да спечели вота за държавен глава на 8 ноември 2016 г.

Fraud Alert: It has come to our attention that someone is promoting a crypto currency called "TrumpCoin" (Symbol "TRUMP.") This has NOTHING to do with our family, we do not authorize the use and we are in no way affiliated with this group. Legal action will be taken.