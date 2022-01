Мъж бе открит мъртъв в дома си, съжителствал с над 125 змии

Мъж от щата Мериленд бе открит мъртъв в дома си във вторник, като трупът му е бил заобиколен от десетки змии.

По информация на "Ню Йорк Поуст" 49-годишният мъж е живял в къщата с най-малко 125 змии, част от които били силно отровни. Сигналът до полицията е бил подаден от негови съседи, които в продължение на дни не го забелязали.

Как да реагираме, ако видим змия?

Когато пристигнали на адреса, властите влезли в къщата и останали поразени от змиите, които пълзели по антрето.

От местния орган по контрол на животните успокоиха съседите на мъжа, че нито една змия не е избягала от дома му. Оттам допълниха още, че това е най-голямата колекция от змии, която са виждали през последните 30 години.

