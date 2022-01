Временно се забавя въвеждането на 5G около определени летища в САЩ

Мобилните оператори Ей Ти енд Ти (AT&T) и "Върайзън" (Verizon) в крайна сметка временно ще забавят въвеждането на 5Джи (5G) около определени летища в САЩ, за да се избегне потенциалния хаос, от който се опасява авиоиндустрията, предаде Франс прес.

Телекомите трябваше да активират днес новата технология за свръхбърз мобилен интернет в цялата страна.

The airline industry is raising the stakes in a showdown with AT&T and Verizon over plans to launch new 5G wireless service this week, warning that thousands of flights could be grounded or delayed if the rollout takes place near major airports. https://t.co/edu3aVUBrQ