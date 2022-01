Силен сняг и бурен вятър връхлетяха САЩ

Зимна буря със силен снеговалеж и бурен вятър връхлетя някои части на Съединените щати, включително и Вашингтон. Лошото време затвори училищата и федералните сгради, а градският транспорт се движеше с намален брой коли.

До момента са паднали повече от 30 сантиметра сняг. Скоростта на вятъра достига 65 километра в час. Затворени са пътища, а в няколко района е прекъснато електричеството.

Американският президент Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в се завърна във Вашингтон от новогодишната си отпуска в Далауеър в разгара на силната снежна буря. Президентският самолет „Еър Форс” 1 кацна във военно-въздушната база „Андрюс” при силен вятър и снеговалеж.

