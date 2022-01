Почина легендарната Бети Уайт

Американската актриса Бети Уайт почина в навечерието на Нова година на 99-годишна възраст. Това се случва само няколко седмици преди 100-ия ѝ рожден ден, пишат световните медии.

Легендарната Бети Уайт държи рекорда на „Гинес“ за най-дълга актьорска кариера в историята на киното.

My 100th birthday… I cannot believe it is coming up, and People Magazine is celebrating with me! The new issue of @people is available on newsstands nationwide tomorrow. https://t.co/kTQnsbMDGK