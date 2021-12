САЩ отговориха на заканите на Путин

Съединените щати обвиниха Русия в използването на "фалшива и подстрекаваща реторика" във връзка с напрежението с Европа заради Украйна.

Говорителят на Държавния департамент на САЩ Нед Прайс обвини Москва за сегашната ситуация.

Противно на казаното от руския министър на отбраната, Русия и нейните представители са виновни за ескалацията на напрежението, а не Украйна или Щатите, написа Прайс в социалните мрежи.

We call on Russia to stop using false, inflammatory rhetoric and take meaningful steps to de-escalate tensions to provide a positive atmosphere for discussions.