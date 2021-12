Тръмп призна, че си е поставил бустерна доза ваксина и бе освиркан

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския призна, че си е поставил бустерна доза ваксина срещу ковид, и бе освиркан от множество в Далас, съобщи Асошиейтед прес.

Милиардерът републиканец направи разкритието в края на интервю, което даде на живо за бившия водещ по телевизия Фокс нюз Бил О'Райли.

Donald Trump admits on stage that he got a vaccine booster shot, but his Dallas audience then begins to boo him. Hope his supporters will listen—#Omicron is coming. #GetBoosted #vaccinate pic.twitter.com/Oq4QynKdjt