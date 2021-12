Държавният секретар на САЩ посочи какво очаква от новото правителство на България

Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън поздрави днес в Туитър българския народ за новото правителство, с което "очаква задълбочаване на сътрудничеството".

,,Като приятели и съюзници, САЩ очакват да работим заедно за справяне със споделените предизвикателства, пред които се изправяме в предстоящата година'', посочва дипломат №1 на САЩ.

I congratulate the people of Bulgaria and look forward to deepening our cooperation with their newly formed government. As friends and allies, the U.S. looks forward to working together to address the shared challenges we face as we look to the year ahead.