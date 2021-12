Зверска катастрофа в мексиканския щат Чиапас: Най-малко 49 жертви (18+)

Най-малко 49 човека, повечето от които мигранти от Централна Америка, загинаха и 58 бяха ранени вчера след тежка автомобилна катастрофа в южния мексикански щат Чиапас, предадоха АП и Ройтерс.

От местната служба за гражданска защита казаха, че фаталният инцидент е станал, след като натоварен с хора камион се е преобърнал на опасен завой край град Тустла Гутиерес.

At least 49 migrants were killed in Mexico after the truck they were hiding in hit a retaining wall and overturned in the southern state of Chiapas, a major transit point for those trying to reach the United Stateshttps://t.co/dKNfCyFtFT