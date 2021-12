Почина бившият американски сенатор Боб Доул

Бившият американски сенатор и някогашен кандидат за президент на САЩ Боб Доул почина на 98-годишна възраст, предадоха световните агенции.

Новината за смъртта му съобщи днес в Туитър неговата съпруга Елизабет Доул.

It is with heavy hearts we announce that Senator Robert Joseph Dole died early this morning in his sleep. At his death, at age 98, he had served the United States of America faithfully for 79 years. More information coming soon. #RememberingBobDole pic.twitter.com/57NtGfqtmL