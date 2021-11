Осъден на смърт в Оклахома бе пощаден броени часове преди екзекуцията

Губернаторът на американския щат Оклахома - Кевин Стит, пощади осъден на смърт няколко часа преди насрочената му екзекуция, която породи вълна от възмущения и протести поради съмнения във вината му за убийството на бизнесмен преди 20 години, предаде Асошиейтед прес.

Присъдата на 41-годишния Джулиъс Джоунс бе променена от смъртна в доживотна, без възможност за предсрочно освобождаване. Поддръжници на Джоунс, събрали пред затвора в столицата на Оклахома, в който се намира, приветстваха решението.

Смъртните присъди в САЩ растат

Джоунс бе осъден за убийството през 1999 г. на Пол Хоуъл, бизнесмен от Едмонд в Оклахома, по време на кражба на кола. Джоунс твърди, че убиецът е друг - негов приятел от гимназията, който беше ключов свидетел по делото срещу него. Но прокурорът по делото Дейвид Пратър каза, че доказателствата сочат вина на Джоунс.

Случаят на Джулиъс Джоунс придоби известност, след като беше описан в документалния сериал "Последната защита", продуциран от актрисата Вайола Дейвис през 2018 година.

След това риалити звездата Ким Кардашиян Уест и известни спортисти призоваха губернатора да промени присъдата на Джоунс.

