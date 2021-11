Стрелба в Колорадо, има ранени

Шестима тийнейджъри са ранени при стрелба край гимназия в Аурора, щата Колорадо. Младежите са на възраст между 14 и 18 години, няма опасност за живота им, настанени са в болнични заведения.

Инцидентът е станал вчера по обяд местно време, в парк близо до училището. Стрелбата е отркита от преминаващ автомобил.

Мъж от Флорида се призна за виновен за убийството на 17 души

По информация на полицията се издирват няколко заподозрени. Вероятно става дума за конфликт межди враждуващи банди.

UPDATE: 5 total people have been transported to the hospital. Age ranges are 14-17.



Central HS remains on lockdown. Incident did not happen inside of the school but just north at Nome Park.



